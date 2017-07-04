Erkan Petekkaya Singapur tatilinden şikayetçi

Eşi Didem ve oğlu Can ile birlikte Tayland’a oradan da Singapur’a geçen oyuncu, teras katında bulunan havuzuyla ziyaretçilerine görsel bir şölen yaşatan ünlü Marina Bay Sands Otel’de kaldı.

Eyaletin en pahalı otelinden memnun kalmayan oyuncu, hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

TEPESİNDEKİ HAVUZ TAM HAYAL KIRIKLIĞI

"Tepesindeki havuz tam bir hayal kırıklığı... Otelde müşteri sayısına göre hizmet yok. Tuvalete gitseniz hesap diye hırsızmışsınız gibi peşinizden koşan eğitimsiz garsonlar sizi çileden çıkarabilir. Tam bir hayal kırıklığı…

"KAÇIP KURTULACAĞIZ"

Fotoğraflardaki huzurun zerresi yok. Oda manzarası güzel ama sinir harbiyle içeri girince tadı yok. Biz sabah buradan kaçıp kurtulacağız."