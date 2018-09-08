taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4113
Euro
7.37495
Altın
1196.251
Borsa
93274.15

Erkan Petekkaya: Sinirli biri değilim

Oyuncu Erkan Petekkaya, dışarıdan sinirli gibi göründüğünü fakat aslında yumuşacık bir adam olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 08.09.2018 - 14:13..
  1. Haberler
  2. Magazin

Sert mizacı nedeniyle sinirli bir karakterde olduğu düşünülen Erkan Petekkaya, bunun doğru olmadığını söyledi.

"ASLINDA YUMUŞACIK BİR ADAMIM"

"Asla sinirli değilim. Dışarıdan öyle gözüküyorum. Aslında yumuşacık bir adamımdır ben." ifadelerini kullanan Petekkaya, "Dostlarım bilirler. Ama haksızlık olduğunda çok sinirlenirim. Bu da benim hayatta almam gereken bir ders demek ki. Bunu öğrenmem gerekiyor. Bir dakikalık kamera görüntüleriyle, üç beş tane gazete haberiyle anlaşılacak şey değil bu." dedi.

Erkan Petekkaya: Sinirli biri değilim

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TRT UEFA ile Türk lirası üzerinden anlaşma sağladı

TRT UEFA ile Türk lirası üzerinden anlaşma sağladı

120
Kandil'in gazetesi yeniden ulusalcı oldu

Kandil'in gazetesi yeniden ulusalcı oldu

88
Cem Yılmaz’ın masasındaki yansıma Defne Samyeli mi

Cem Yılmaz’ın masasındaki yansıma Defne Samyeli mi

115
A Milli Takım'da Lucescu'nun geleceği tartışılıyor

A Milli Takım'da Lucescu'nun geleceği tartışılıyor

194
Bella Hadid kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

Bella Hadid kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

105
Seda Sayan: Sülaleye Oğulcan bakıyor

Seda Sayan: Sülaleye Oğulcan bakıyor

83
Cumhuriyet Gazetesi yayın çizgisini değiştirdi

Cumhuriyet Gazetesi yayın çizgisini değiştirdi

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM