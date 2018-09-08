Erkan Petekkaya: Sinirli biri değilim

Sert mizacı nedeniyle sinirli bir karakterde olduğu düşünülen Erkan Petekkaya, bunun doğru olmadığını söyledi.

"ASLINDA YUMUŞACIK BİR ADAMIM"

"Asla sinirli değilim. Dışarıdan öyle gözüküyorum. Aslında yumuşacık bir adamımdır ben." ifadelerini kullanan Petekkaya, "Dostlarım bilirler. Ama haksızlık olduğunda çok sinirlenirim. Bu da benim hayatta almam gereken bir ders demek ki. Bunu öğrenmem gerekiyor. Bir dakikalık kamera görüntüleriyle, üç beş tane gazete haberiyle anlaşılacak şey değil bu." dedi.