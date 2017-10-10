Erkan Petekkaya sosyal medyaya küstü

Şimdilerde Kayıtdışı adlı dizide izlediğimiz Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından yayınladığı bir paylaşımla takipçilerini uyardı.

"KONTROLÜM DIŞINDA PAYLAŞIMLAR OLUYOR"

Hesabının kontrolü dışında paylaşımlar ve beğeniler gerçekleştirdiğini söyleyen Erkan Petekkaya, bu sorun giderilene kadar hesabını kullanmayacağını söyledikten sonra aynı zamanda Facebook hesabının da olmadığının altını çizdi.

"SAHTE HESAPLARIMDAN UZAK DURUN"

İşte Erkan Petekkaya’nın o mesajı: “Hesabımda bir karışıklık var tanımadığım kişiler takip ediliyor, bazı kişiler takipten çıkarılıyor paylaşımlara insiyatifim dışında begeniler gidiyor. Bu sorun çözülene kadar Instagram hesabımı kullanmayacağım. Ayrıca ben Facebook kullanmıyorum adıma açılmış sahte hesaplardan uzak durunuz lütfen. Sevgiler saygılar”