taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.298
USD
3,6951
EURO
4,3520
ALTIN
152,88
PETR
55,8200

Erkan Petekkaya sosyal medyaya küstü

Oyuncu Erkan Petekkaya sosyal medya hesabından takipçileri uyardı ve 'sorun giderilene kadar yokum' dedi

10.10.2017 - 07:32
  1. Haberler
  2. Magazin

Erkan Petekkaya sosyal medyaya küstü

Şimdilerde Kayıtdışı adlı dizide izlediğimiz Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından yayınladığı bir paylaşımla takipçilerini uyardı.

"KONTROLÜM DIŞINDA PAYLAŞIMLAR OLUYOR"

Hesabının kontrolü dışında paylaşımlar ve beğeniler gerçekleştirdiğini söyleyen Erkan Petekkaya, bu sorun giderilene kadar hesabını kullanmayacağını söyledikten sonra aynı zamanda Facebook hesabının da olmadığının altını çizdi.

"SAHTE HESAPLARIMDAN UZAK DURUN"

İşte Erkan Petekkaya’nın o mesajı: “Hesabımda bir karışıklık var tanımadığım kişiler takip ediliyor, bazı kişiler takipten çıkarılıyor paylaşımlara insiyatifim dışında begeniler gidiyor. Bu sorun çözülene kadar Instagram hesabımı kullanmayacağım. Ayrıca ben Facebook kullanmıyorum adıma açılmış sahte hesaplardan uzak durunuz lütfen. Sevgiler saygılar”

Erkan Petekkaya sosyal medyaya küstü

İlginizi Çekebilir
Derya Çavuşoğlu: Boşanmak kolay oldu
Bekir Aksoy’la evliliğini birkaç ay önce noktalayan Derya Çavuşoğlu, Nişantaşı’nda görüntülendi.
Miranda Kerr: Önceliklerim değişti
Dünyaca ünlü manken Miranda Kerr, samimi açıklamalarda bulundu.
Metin Uca: Hayatıma ikinci kez başladım
Bağırsak kanseri nedeniyle bir süre önce ameliyat masasına yatan Metin Uca, sağlığına kavuştu.
Orhan Gencebay'ın trafik isyanı
Ünlü sanatçı, İstanbul'un hafta sonu kalabalığı yüzünden Boğaz manzaralı evinden aracıyla çıkamadığını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

35
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a geldi

59
Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

77
BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

49
BM'nin Arakanlı Müslümanlar için yardım talebi

BM'nin Arakanlı Müslümanlar için yardım talebi

15
Katar Emiri iş birliği protokollerini imzaladı

Katar Emiri iş birliği protokollerini imzaladı

4
Macron: Türkiye ve diğer ülkelerin sığınmacı konusu kritik

Macron: Türkiye ve diğer ülkelerin sığınmacı konusu kritik

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM