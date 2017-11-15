Erkan Petekkaya'nın zor anları

Otomobiline bineceği sırada dengesini kaybedip ayağını burkan Erkan Petekkaya, apar topar hastaneye kaldırılmış ve bileğinin iki yerden kırıldığı anlaşılmıştı. Bu nedenle başrolü üstlendiği Kayıtdışı dizisinin çekimleri de aksamıştı. Petekkaya, önceki gün kontrol için gittiği hastaneden iyi haberle ayrıldı.

SETE DÖNÜYOR

Çekilen röntgende kırıkların neredeyse kaynadığı görüldü ve haftaya çarşamba günü alçının alınmasına karar verildi. Bu durumda Petekkaya da birkaç gün içinde dizi setine dönebilecek. Mutlu haberi arkadaşlarıyla paylaşan oyuncu, hastane çıkışı objektife böyle yansıdı.

ALÇISINA İMZA ATTIRIYOR

Erkan Petekkaya’nın alçısının üzerinde oğlu Cano ile geçmiş olsun ziyaretine gelen arkadaşlarının imzalarının olduğu gözden kaçmadı.