Soruyu yanıtlayan bir teyze, erkeklerden ilginç bir istekte bulundu. "Benim tercihim maço erkek değil." diyen teyze sözlerini şöyle sürdürdü:

"ERKEKLER DE ÇOCUK YAPSIN, GÜVENİYORUM BEN YAPABİLİRLER"

"Kılıbık olsun, ev işi yapsın en son çocuk yapsın. Niye her şeyi kadınlara yüklüyorlar ki! Yapabilir bence, Amerika'da yapmışlar: Sezaryan. Bence Türk erkekleri de yapabilir ama benim eşim yapamaz artık yaşlandı. Güveniyorum ben Türk erkeğine her şeyi yapıyorlar, çocuk da yapabilirler. Bir şey olmaz sezaryanla 2 dakikalık iş."

Erkekler de çocuk doğursun diyen teyze VİDEO