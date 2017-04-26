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Erkekler de çocuk doğursun diyen teyze

Röportajlarıyla ünlü Sarı Mikrofon programında kadınlara "Kadınlar neden maço erkek tercih eder?" sorusunu yöneltti.

26.04.2017 - 12:48
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Soruyu yanıtlayan bir teyze, erkeklerden ilginç bir istekte bulundu. "Benim tercihim maço erkek değil." diyen teyze sözlerini şöyle sürdürdü:

"ERKEKLER DE ÇOCUK YAPSIN, GÜVENİYORUM BEN YAPABİLİRLER"

"Kılıbık olsun, ev işi yapsın en son çocuk yapsın. Niye her şeyi kadınlara yüklüyorlar ki! Yapabilir bence, Amerika'da yapmışlar: Sezaryan. Bence Türk erkekleri de yapabilir ama benim eşim yapamaz artık yaşlandı. Güveniyorum ben Türk erkeğine her şeyi yapıyorlar, çocuk da yapabilirler. Bir şey olmaz sezaryanla 2 dakikalık iş."

Erkekler de çocuk doğursun diyen teyze VİDEO

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