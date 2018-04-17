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Erken seçim nedir, ne zaman yapılır

Siyaset gündemine bir kez daha giren erken seçim nedir? Erken seçim kararı nasıl alınır? Erken seçim ne zaman yapılır?

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erken seçim

Türkiye'nin bir kez daha gündemine gelen erken seçimle ilgili tüm bilgiler bu yazıda.

ERKEN SEÇİM NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 77. Maddesi'ne göre: Milletvekili seçimleri 4 yılda bir yapılır.

Bu süre dolmadan gidilen seçimlere ise erken seçim denir.

ERKEN SEÇİM KARARI NASIL ALINIR?

Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceği gibi, Anayasada belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler yenilenir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.

ERKEN SEÇİM NE ZAMAN YAPILIR?

2839 Sayılı Seçim Kanunu'nun 8. maddesine göre; Seçim dönemi bitmeden önce, seçimin yenilenmesine Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Cumhurbaşkanınca karar verilmesi halinde, durum Bakanlar Kurulu tarafından kırksekiz saat içinde ilan olunur.

Yenileme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilmişse Meclis, seçimin yapılacağı tarihi de belirler.

Yenileme kararının  Cumhurbaşkanınca verilmesi halinde, bu kararın verildiği günden sonra gelen doksanıncı günü takip eden ilk Pazar günü oy verilir.

YEREL YÖNETİMLERDE ERKEN SEÇİM NE ZAMAN OLUR?

Yerel yönetimler yani; il-ilçe belediye başkanları, il-ilçe meclis üyeleri, muhtarlık seçimleri de 5 yılda bir yapılır. Bu seçimlerinde normal olduğu zamandan yapılması için Anayasa'nın ilgili maddesinde değişiklik yapılması gerekiyor.

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