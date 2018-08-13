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Ermenistan Azerbaycan sınırında saldırı

Ermenistan- Azerbaycan sınırında Ermeni askerlerinin açtığı ateş sonucu ateşkes ihlali gerçekleşti.

İHA | 13.08.2018 - 10:56..
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Nahçıvan’da Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermeni askerlerin açtığı ateş sonucunda Samit İsrafilov isimli askerin yaralandığı bildirildi.

Ermenistan Azerbaycan sınırında saldırı

ERMENİSTAN YÖNETİMİ SORUMLU

Bakanlık yetkilileri, yaralı askere hemen müdahale edildiğini ve hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti. Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki yaşanan gerginliğin sorumluluğunun Ermenistan yönetiminin olduğunu söyledi. Öte yandan Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Azerbaycan Ordusu'nun birimlerinin kontrolü altında olduğunu aktardı.

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