Ermenistan Azerbaycan sınırında saldırı

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "40 milyon turist hedefini 2017'den beri telaffuz ediyoruz, negatif bir şey olmazsa 40 milyon turist hedefi yakalanacaktır" dedi.

Türk ekonomisinin ciddi bir spekülatif atakla karşı karşıya olduğunu söyleyen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Artık söylem değil eylem zamanı" dedi.

Seren Serengil ve Yaşar İpek Bodrum'da düğün yaptı.

Hakkari'de eşini ziyaret edip dönüş yaptığı sırada şehit olan anne ve bebeğinin ölmeden 20 dakika önce çekildikleri fotoğraf ortaya çıktı.

1 BDDK'dan dolar/TL açıklaması Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, swap işlemlerine sınırlama getirdi.

2 Rıdvan Dilmen'den iş adamlarına yatırım çağrısı Trump'ın ekonomik savaşı hakkında konuşan ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Bu bir savaş. Herkes parasıyla ülkesinde yatırım yapmalı" dedi.

3 Döviz kuru konusunda yalan haber yapanlar için inceleme MASAK, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşta kasıtlı olarak felaket tellallığı yapan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlattı.

4 Yiğit Bulut: Dövizden TL'ye dönenler kazanacak Yiğit Bulut, döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmaları, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimine benzetti.

5 CHP'li Pekşen'den dolarla ilgili birlik çağrısı geldi CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen, Türk lirasının ABD doları karşısında değer kaybı yaşamasıyla ilgili "Bu ağır ve ahlaksız bir saldırıdır" dedi.

6 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı Merkez Bankası bir açıklama daha yaparak, piyasalara 10 milyar Türk lirası ve 6 milyar dolar kaynak sağladığını duyurdu.