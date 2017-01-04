Erol Bilecik TÜSİAD'ın yeni başkanı oluyor

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyelerinden Erol Bilecik, 12 Ocak’ta yapılacak genel kurulda yeni bir yönetim kurulu ile başkanlığa aday olacak.

SYMES DEVAM ETMEK İSTEMEDİ

Mevcut TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes’in başkanlık süresini bir kez daha uzatmak istemediği biliniyordu.

GELENEK BOZULUYOR

Erol Bilecik’in resmi olarak TÜSİAD Başkanı olması durumunda “başkan yardımcılarından birinin yeni başkan olması” geleneği bozulmuş olacak.

ALİ KOÇ TÜSİAD BAŞKANLIĞINI İSTEMEDİ

TÜSİAD Başkan yardımcıları Ali Koç ve İzmirli Şükrü Ünlütürk’ün başkan olmak istemediği de uzun süredir konuşuluyordu. Index Grubu’nun kurucusu Erol Bilecik, başkanlık konusunda ikna edildi ancak henüz yönetim kurulu kesinleşmiş değil.

EROL BİLECİK KİMDİR

Erol Bilecik, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ndan 1987’de mezun oldu ve Türkiye’nin ilk bilgisayar mühendislerinden biri oldu.

Bilecik, mezun olduğu yıl Alman teknoloji şirketi Nixdorf Computer’de çalışmaya başladıktan sonra 2 yıl sonra 3 arkadaşıyla birlikte Index Bilgisayar’ı kurdu.

Bilecik, 1999 yılından bu yana Index Grup bünyesindeki Index Bilgisayar, Despec, Datagate, Neteks, Homend, Artım ve Teklos’un CEO’su ve yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.

Aynı zamanda TÜBİSAD Başkanlığı ve İTÜ Mezunlar Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlıkları yapan Bilecik, halen Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), 1907 Fenerbahçe Derneği ve Girişimcilik Vakfı’nda (GİRVAK) Yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam ediyor.