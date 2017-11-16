Erol Büyükburç'un mirası paylaşılamıyor

Türk popunun öncü isimlerinden Erol Büyükburç, son eşi Alman Ute Esser'den 2014'te boşandıktan sonra tek başına yaşamaya başladığı Beşiktaş'taki evinde 12 Mart 2015'te kalp krizinden ölmüştü.

DİĞER KIZLAR VASİYETNAMEYE İTİRAZ ETTİ

Sanatçının anneleri ayrı olan Evren Büyükburç Erol, Jeyan Büyükburç ve Özlem (Büyükburç) Kaya adlı müzisyen kızları yasal mirasçı olarak belirlenmiş ancak sanatçının vasiyetinde tüm servetini kızı Evren Büyükburç'a bıraktığı ortaya çıkmıştı. Mirastan mahrum kalan Jeyan Büyükburç ve Özlem Kaya vasiyetnameye itiraz etmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen tenkis davasında, Erol Büyükburç'a ait Beşiktaş, Zekeriyaköy ve Etiler gibi lüks semtlerdeki taşınmazların maddi değerlerinin tespiti için keşif yapılmasına karar verildi.