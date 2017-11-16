taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.717
USD
3,8847
EURO
4,5815
ALTIN
159,43
PETR
62,0100

Erol Büyükburç'un mirası paylaşılamıyor

İki yıl önce vefat eden ve tüm mirasını kızı Evren Büyükburç'a bıraktığı ortaya çıkan Erol Büyükburç'un miras davası sürüyor.

16.11.2017 - 09:11
  1. Haberler
  2. Magazin

Erol Büyükburç'un mirası paylaşılamıyor

Türk popunun öncü isimlerinden Erol Büyükburç, son eşi Alman Ute Esser'den 2014'te boşandıktan sonra tek başına yaşamaya başladığı Beşiktaş'taki evinde 12 Mart 2015'te kalp krizinden ölmüştü.

DİĞER KIZLAR VASİYETNAMEYE İTİRAZ ETTİ

Sanatçının anneleri ayrı olan Evren Büyükburç Erol, Jeyan Büyükburç ve Özlem (Büyükburç) Kaya adlı müzisyen kızları yasal mirasçı olarak belirlenmiş ancak sanatçının vasiyetinde tüm servetini kızı Evren Büyükburç'a bıraktığı ortaya çıkmıştı. Mirastan mahrum kalan Jeyan Büyükburç ve Özlem Kaya vasiyetnameye itiraz etmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen tenkis davasında, Erol Büyükburç'a ait Beşiktaş, Zekeriyaköy ve Etiler gibi lüks semtlerdeki taşınmazların maddi değerlerinin tespiti için keşif yapılmasına karar verildi.

İlginizi Çekebilir
Deniz Seki: Mide by-pass’ı olacağım
Cezaevinden çıktıktan sonra fazla kilolarından kurtulamayan Deniz Seki, mide by-pass ameliyatı olmaya karar verdi.
Deniz Akkaya Adriana Lima'nın ayaklarını paylaştı
Fiziği ve güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Adriana Lima'nın ayaklarını görenler tam bir hayal kırıklığı yaşadı
Yasmin Erbil'den üstsüz fotoğraf açıklaması
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in sosyal medya hesabından üstsüz fotoğraflarını paylaştığı iddia edilmişti.
Şeyma Subaşı: Allah’a havale ettim
Önceki gün bir defileye katılan Şeyma Subaşı, kendisini karalamaya çalışanları 'Allah’a havale ettiğini' söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

139
Bir müftü ilk kez nikah kıydı

Bir müftü ilk kez nikah kıydı

78
Türkiye Yunanistan'a taziyelerini iletti

Türkiye Yunanistan'a taziyelerini iletti

91
Oğlu öldürülen annenin feryadı yürekleri dağladı

Oğlu öldürülen annenin feryadı yürekleri dağladı

8
Türkiye ile Rusya anlaştı, Yunanistan endişeli

Türkiye ile Rusya anlaştı, Yunanistan endişeli

21
Aleyna'dan Gomis'e sürpriz

Aleyna'dan Gomis'e sürpriz

18
Demet Akalın tarzı

Demet Akalın tarzı

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM