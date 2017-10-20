ABD - Türkiye arasında yaşanan vize skandalı siyasiler ve analizcilerce her zaman konuşuldu. Çok sayıda spekülasyonun ve teorinin döndüğü bu konu hakkında ilk kez ABD'de yaşayan bir Türk değerlendirmede bulundu.

VİZE SKANDALI TÜRK İŞ ADAMININ GÜNDEMİNDE

Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'ın konuğu olan ABD'nin en etkin Türk iş adamlarından Keystone şirketlerinin sahibi Ersal Özdemir, ABD - Türkiye ilişkileri hakkında neler hissettiğini, gelinen noktayı yaşananları ve konunun Washington'dan nasıl görüldüğünü anlattı.

Ersal Özdemir ABD - Türkiye ilişkilerini değerlendirdi VİDEO

"KARDEŞLER BAZEN KAVGA EDERLER"

ABD ve Türkiye'yi iki kardeşe benzeten Özdemir vize krizinin her ailede yaşanabilecek ve anormal olmayan bir sorun olduğunu, kısa vadede çözüme ulaştırılabileceğini belirtti.

Özdemir; "Türkler ve Amerikalılar yıllardır dostlar. Her ailede olduğu gibi bazen kardeşler kavga ederler. Bunun kısa süreceğini umuyorum. İki ülke açısından da bu sorunların kısa sürede çözülmesini umuyoruz" dedi.

İKİ ÜLKENİN GELİŞİMİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ

Türk iş adamı bu dönemde yaşanan gerginliğin kalıcı olmadığını düşündüğünü, 2-3 ay içerisinde de bu problemin çözüleceği kanısında olduğunu belirtti.

Kendisinin bir Türk olduğunu ve 25 yıldır da ABD'de yaşadığını söyleyen Özdemir, "İki ülkeyi de çok seviyorum. Vatanım orası, kuruluşumuz burada. Biz iki ülkenin de gelişimi için mücadele veriyoruz, ancak biz politikacı değil iş adamlarıyız. Burada bu alanda ülkelerimizi geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

ABD'NİN PKK'YA SİLAH YARDIMI

Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay Türk iş adamı Ersal Özdemir'e son zamanlarda ABD'nin, Türkiye'nin terörist olarak tanıdığı gruplara silah ve mühimmat yardımında bulunmasını da sordu. Özdemir sorunun konuşularak halledilmesi gerektiğini savundu.





Türk iş adamı, "Bir türk olarak burada olduğum gibi aynı zamanda bir iş adamıyım. ihalede çıkabilecek sorunlar olduğu gibi burada da bir takım sorunlar yaşanabilir. Bu sorunların anlatılması önemli. Bir şeyler yapılırken bazen yan etkiler meydana gelebiliyor bazen de herkes göremiyor maalesef. Bu konuda da kardeşler arasında çıkabilecek bir problem olduğu gibi" konuşup halledilmeli, önemli adımlar atılabilir. " dedi.

TÜRKLERE SİYASETE GİRME ÇAĞRISI

Özdemir ABD yaşayan Türk vatandaşlarına da Türkiye'nin daha iyi temsil edilebilmesi için siyasete girme çağrısında bulundu.

Türk toplumlarının ABD'de iyi bir vatandaş olarak kendilerini tanıtması gerektiğini ve anlatmaları gerektiğini belirtirken "sistemin bir parçası olmalı ve siyasete, politikaya girmeleri çok önemli" dedi.