taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.928
USD
3,5449
EURO
3,8992
ALTIN
140,12
PETR
49,4000

Ertuğrul Gazi Türbesi'nde saygı nöbeti

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde askerler tarafından 365 gün nöbet tutulacak.

07.05.2017 - 18:29
  1. Haberler
  2. İç Haber
Ertuğrul Gazi Türbesi'nde saygı nöbeti

Bilecik Valiliğince hazırlanan proje kapsamında, ilk defa başlatılan "saygı nöbeti” alp kıyafetli askerler tarafından seremoniyle uygulandı.

Ertuğrul Gazi Türbesi'nde saygı nöbeti

ALP KIYAFETLERİYLE 365 GÜN NÖBET

Nöbet ve seremonide Valilikçe temin edilen alp kıyafetleri, aksesuarlar kullanıldı. Vali Süleyman Elban, Ertuğrul Gazi'ye saygı ve askeri kişiliğine hürmet adına hayata geçirdikleri projeden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ertuğrul Gazi Türbesi'nde saygı nöbeti

13 ASKER GÖREVDE

Bilecik Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı ve Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı iş birliğiyle hazırlanan projede, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığındaki 9’u uzman çavuş, 4’ü erbaş ve er olmak üzere 13 asker nöbet ve nöbet değişim töreninde görev yaptı. Askerler, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde “saygı nöbeti”ni yılın 365 günü tutacak.

Ertuğrul Gazi Türbesi'nde saygı nöbeti

Ertuğrul Gazi Türbesi'nde saygı nöbeti

Ertuğrul Gazi Türbesi'nde saygı nöbeti

Ertuğrul Gazi Türbesi'nde saygı nöbetiErtuğrul Gazi Türbesi'nde saygı nöbeti

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aziz Yıldırım Işık Eyigüngör'e tokat attı

Aziz Yıldırım Işık Eyigüngör'e tokat attı

212
Murat Boz-Aslı Enver ayrılığının sebebi referandum mu

Murat Boz-Aslı Enver ayrılığının sebebi referandum mu

294
Karamollaoğlu: Biz gelsek tüm yatırımları durdururuz

Karamollaoğlu: Biz gelsek tüm yatırımları durdururuz

736
Fikri Işık makam aracını şehit oğluna tahsis etti

Fikri Işık makam aracını şehit oğluna tahsis etti

215
Nazlı Çelik, Erzurum'da üniversitelilerle biraraya geldi

Nazlı Çelik, Erzurum'da üniversitelilerle biraraya geldi

44
Gürsel Tekin CHP'ye tuzak kurulduğunu düşünüyor

Gürsel Tekin CHP'ye tuzak kurulduğunu düşünüyor

295
Türkiye'nin kamikaze droneları

Türkiye'nin kamikaze droneları

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM