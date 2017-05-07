Bilecik Valiliğince hazırlanan proje kapsamında, ilk defa başlatılan "saygı nöbeti” alp kıyafetli askerler tarafından seremoniyle uygulandı.

ALP KIYAFETLERİYLE 365 GÜN NÖBET

Nöbet ve seremonide Valilikçe temin edilen alp kıyafetleri, aksesuarlar kullanıldı. Vali Süleyman Elban, Ertuğrul Gazi'ye saygı ve askeri kişiliğine hürmet adına hayata geçirdikleri projeden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

13 ASKER GÖREVDE

Bilecik Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı ve Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı iş birliğiyle hazırlanan projede, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığındaki 9’u uzman çavuş, 4’ü erbaş ve er olmak üzere 13 asker nöbet ve nöbet değişim töreninde görev yaptı. Askerler, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde “saygı nöbeti”ni yılın 365 günü tutacak.