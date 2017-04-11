Erzurum beyaza büründü

Bahara hazırlanan Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava biranda soğudu ve Erzurum'da saat 16.00 sıralarında kar yağışı başladı.
ERZURUMLULAR GÜNEŞLİ GÜNLERE HASRET KALDI
Nisan ayının ortalarına gelinmesine karşın kısa sürede etkisini arttıran kar, kent halkınca şaşkınlıkla karşılandı. Erzurumlular baharda kışı yaşadıklarını ve güneşli günlere hasret kaldıklarını söyledi.
CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR ARALIKLARLA DEVAM EDECEK
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının cumartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceğini söyledi. Uzmanlar, kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini, Erzurum'da gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşeceğini söyledi.