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Esad 'çatışmasızlık bölgeleri'ni vuruyor

Esad rejimi, "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alan bölgelere yoğun saldırılar düzenliyor.

16.06.2017 - 15:12
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Beşar Esad rejimi, Suriye'de oluşturulması öngörülen "çatışmasızlık bölgeleri" içindeki İdlib, Lazkiye, Hama, Humus, Dera, ve Şam'a hava saldırıları düzenliyor.

Suriye'deki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, İdlib ilinin kırsalında Cisr Eş Şuğur bölgesi ve Bidama beldesi, Lazkiye'nin Kürtdağı bölgesi, Hama'nın kuzeyindeki Latamne beldesi, Dera il merkezi, Şam'ın Doğu Guta bölgesi ile Cobar mahallesi rejimin hava saldırılarına maruz kalıyor.

FİL FÜZELERİYLE VURUYOR

En yoğun saldırılar, ülkenin güneyindeki Dera'nın merkezine düzenleniyor. İl merkezinde Dera Beled olarak adlandırılan "eski şehir", fil füzeleriyle vuruluyor.

Humus'un kuzeyindeki Kesiyeyn köyüne bu sabah düzenlenen bombardımanın ardından, köy halkı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Şam'ın doğusunda, muhaliflerin kontrolünde ve rejimin kuşatmasındaki Cobar mahallesi ve Arbin beldesi de havan toplarıyla hedef alınıyor.

ÇATIŞMASIZLIK BÖLGELERİ

4-5 Mayıs'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu 4. toplantıda garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyindeki belli bölgeler, başkent Şam'daki Doğu Guta, Suriye’nin güneyinin belli bölgeleri (Deraa ve Kuneytra vilayetleri) "çatışmasızlık bölgesi" ilan etmişti.

Çatışmasızlık bölgelerine ilişkin ayrıntılar üzerinde garantör ülkelerin güvenlik makamlarının görüşmelerini devam ediyor.

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