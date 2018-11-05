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Esad Rus Lavrentiev ile görüştü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye sorununun çözümünde Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ile bir araya geldi.

İHA | 05.11.2018 - 01:30..
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Esad, 27 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen Suriye Zirvesi hakkında bilgi almak için Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ile görüştü.

İkili, İstanbul Zirvesi’nin sonuçlarını ve Suriye için kurulacak anayasa komisyonu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İÇ SAVAŞ KONUŞULDU

Toplantıyla ilgili Suriye Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, tarafların Suriye'nin yeniden inşasının önündeki engelleri ortadan kaldırmak için çalışmaları sürdürmeye karar verildiği söylendi.

Özel Temsilci Lavrentiev, Esad'a İstanbul'daki dörtlü zirvenin sonuçlarını ve Rusya’nın, yapılacak tüm siyasi görüşmelerde Suriye sorununun çözümünde ilerleme sağlanması için ve Suriye'deki savaşın sona ermesi için çaba göstereceğini açıkladı.

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