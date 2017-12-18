Esad YPG'ye hain dedi

Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için Cenevre müzakereleri sürdürülürken, diğer yandan da askeri operasyonlar devam ediyor. Askeri operasyonları fırsat bilen ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, YPG gibi teröristleri besleyerek Suriye'de üslenmeye çalışıyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da YPG'liler için "Vatan hainleri" ifadelerini kullandı

"VATAN HAİNLERİ"

Esad, rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin ile Hmeymim Üssü'nde bir araya geldi. Üsteki birebir görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan Esad, bölgenin nabzı hakkında bilgi verdi, barış görüşmeleri ile ilgili yorumlamalar yaptı.

Cümlelerinin sonunda YPG'nin de bölgedeki faaliyetlerine değinen Esad, YPG'den "Vatan hainleri" diye bahsetti.





Esad "Bu bahsedilen 'Kürtler' sadece Kürt değil. Yabancı bir ülke için çalışan herkes, ki bunların çoğu ABD yönetimi altında, vatan hainidir." ifadelerini kullandı.