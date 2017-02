Şam'ı ziyaret eden Belçikalı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, "Geride kalan son bir kaç yılda dönüp baktığınızda, pişman olduğunuz bir şey var mı? Siz hiç hata yaptınız mı" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"İNSAN OLARAK HATA YAPMALIYIM, ÖTEKİ TÜRLÜ İNSAN OLMAZDIM"

"Her hata bir pişmanlık olabilir, her birey için, her insan için. Bir insan olarak hata yapmalıyım. Öteki türlü insan olmazdım"