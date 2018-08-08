Esad'ın karısı Esma Esad'a kanser teşhisi konuldu

Suriye'de kendi halkını katleden Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a kanser teşhisi konuldu. Meme kanseri olduğu tepsit edilen Esad, hastaneye kaldırıldılarak tedavi altına alındı.
SOSYAL MEDYADAN DUYRULDU
Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından Esma Esad ve Beşşar Esad'ın hastanede çekilmiş fotoğrafı paylaşılarak şu mesaj yazıldı:
"Güç, itimat ve inançla… Esma Esad, erkenden keşfedilen kötü huylu bir meme tümörünün ardından tedavisinin ilk aşamasına başladı. Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma Grubu, Esma Hanım'a acil şifalar diler."