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Esad'ın karısı Esma Esad'a kanser teşhisi konuldu

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın hastanede kanser teşhisiyle tedavi altına alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 16:57..
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Suriye'de kendi halkını katleden Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a kanser teşhisi konuldu. Meme kanseri olduğu tepsit edilen Esad, hastaneye kaldırıldılarak tedavi altına alındı.

Esad'ın karısı Esma Esad'a kanser teşhisi konuldu

SOSYAL MEDYADAN DUYRULDU

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından Esma Esad ve Beşşar Esad'ın hastanede çekilmiş fotoğrafı paylaşılarak şu mesaj yazıldı:

Esad'ın karısı Esma Esad'a kanser teşhisi konuldu

"Güç, itimat ve inançla… Esma Esad, erkenden keşfedilen kötü huylu bir meme tümörünün ardından tedavisinin ilk aşamasına başladı. Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma Grubu, Esma Hanım'a acil şifalar diler."

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