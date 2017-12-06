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Eşek sütü ciğerlerini temizledi

Anne sütüne yakınlığı ile bilinen eşek sütü, 47 yaşındaki Yücel Alp’in akciğerlerini temizledi. Eşek sütüyle yeniden hayata dönen Alp, eşi ve dostuna fayda sağlaması için eşek çiftliği kurdu.

İHA | 06.12.2017 - 15:59..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Manisa’nın Salihli ilçesinde yakalandığı akciğer rahatsızlığını 3 ay boyunca her gün eşek sütü içerek atlatan Yücel Alp, kendisi gibi hastaların şifa bulması için eşek çiftliği kurdu. İyileştikten sonra 2 eşek alan ve 3 yılda eşek sayısını 25’e çıkaran Alp, “Faydasını görüyorum o yüzden eşime, dostuma da faydalı olmak istiyorum.” dedi.

Eşek sütü ciğerlerini temizledi

Eşek sütüyle şifa buldu, çiftliğini kurdu- İZLE

HER ŞEY 4 YIL ÖNCE BAŞLADI

Yapılan araştırmalarda anne sütüne en yakın süt olarak değerlendirilen ve birçok rahatsızlığa iyi geldiği tespit edilen eşek sütü üretimi gün geçtikçe artıyor. Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Yücel Alp, yaklaşık 4 yıl önce yakalandığı akciğer rahatsızlığını eşek sütü içerek atlattı.

Eşek sütü ciğerlerini temizledi

3 AY BOYUNCA 20 KİLOMETRE MESAFE KAT ETTİ

Rahatsızlığının ilk 3 ayında 20 kilometre uzaklıktaki bir köye her akşam eşek sütü içmek için giden Alp, 3 ayın sonunda ciğerlerinin temizlenmesi üzerine 2 eşek alarak çevresindekilere de faydalı olmak istedi. Bunun üzerine Alp, Adala Mahallesi'ndeki tarlasında eşek çiftliği kurdu.

Her birine ayrı isim veren ve ailesinin bireyleri gibi davranan Alp, 3 yılda 25 eşeğe sahip oldu. Eşekleri günde sadece bir defa sağdığını söyleyen Alp, kendisinin şifa bulduğu eşek sütünden çevresinin de faydalanması için çiftliği kurduğunu dile getirdi.

Eşek sütü ciğerlerini temizledi

YENİ DOĞAN BİR BEBEK GİBİ

Yaklaşık 4 yıl önce terleme, aşırı halsizlik ve akciğerlerindeki sorunlar nedeniyle doktora başvurduğunu aktaran Alp, “Akciğerden rahatsızdım, terleme ve halsizlik vardı. Doktora gittim, ciğerimde 3 tane leke olduğunu söyledi. Alt komşumuz bana, ‘Senin tek ilacın eşek sütü’ dedi. Önce inanmadım, daha sonra araştırdım ve gerçekten doğru olduğunu anladım. 20 kilometre ileride bir köyde eşek sütü buldum. 3 ay boyunca sürekli olarak kullandım. Kullandıktan sonra tekrar film çektirdik. Bana, lekelerin tamamen temizlendiğini söylediler. Yeni doğan bir bebeğin ciğeri nasıl bembeyaz ise o şekilde olduğunu söylediler.” dedi.

Eşek sütü ciğerlerini temizledi

3 YILDA 25 EŞEK

Olumlu tedavinin ardından bu kez dostları için harekete geçtiğini anlatan Yücel Alp, “Faydasını görünce kendim de eşek almaya karar verdim. 2 eşek almıştım, şimdi çoğalttım. Şimdi de eşime, dostuma faydalı olmak istiyorum. 3 senede 25 eşeğim oldu. Akşamları sağım yapıyorum, genellikle sabahları sıpaların kendisi emiyor. Günde tek sağım yapıyorum.” dedi.

Eşek sütü ciğerlerini temizledi

ANNE SÜTÜNE EN YAKIN SÜT

Eşek sütünün akciğer kanseri ve kanserlerin bazı türlerine iyi geldiğini de vurgulayan Alp, “Eşek sütü bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Astım, bronşit, KOAH gibi hastalıklara da birebir iyi geliyor. Çok faydalı, anne sütüne en yakın süt.” diye konuştu.

Eşek sütü ciğerlerini temizledi

Eşek sütü ciğerlerini temizledi

Eşek sütü ciğerlerini temizledi

Eşek sütü ciğerlerini temizledi

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