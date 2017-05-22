taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.940
USD
3,5685
EURO
3,9873
ALTIN
143,99
PETR
53,9300

Eser Yenenler Çeşme'ye yerleşiyor

Olaylı çapkınlık gecesinin ardından Eser Yenenler'in radikal bir karar alarak İstanbul'dan taşınacağı iddia edildi.

22.05.2017 - 11:19
  1. Haberler
  2. Magazin

ee

Evinde düzenlediği parti sonrasında yaşanan Murat Boz olayı ve Aslı Enver'in kendisine olan tepkisi sonrasında Eser Yenenler, yeni bir karar aldı. O da birçok ünlü isim gibi bir Ege kasabasında hayatını geçirmeyi planlıyor.

ÇEŞME'DEN EV ALACAK

Yeni Asır'dan Kahraman Durak'ın haberine göre; İstanbul'un temposundan sıkıldığını söyleyen ünlü oyuncu, gözünü Çeşme'ye çevirdi. Şimdilerde bir ev almak için kolları sıvayan Eser Yenenler, Çeşme'den ev alıp yılın büyük bir zamanının burada geçirecek. Hem otoyol bağlantısı hem doğal güzelliği hem de eğlencesi nedeniyle Çeşme'ye yerleşme kararı alan Eser Yenenler, bu hafta sonunu tatil merkezinde geçirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

147
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde

19
Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

63
Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki

Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki

81
Kupayı tuzlayan Nusret'e kızan Barış Hersek

Kupayı tuzlayan Nusret'e kızan Barış Hersek

63
İsmail Küçükkaya: Artık Cumhurbaşkanımız demeyeceğim

İsmail Küçükkaya: Artık Cumhurbaşkanımız demeyeceğim

452
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Obradovic'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Obradovic'e tebrik telefonu

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM