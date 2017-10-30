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Eser Yenenler verdiği partide hesap ödetti

Gösterisinden sonra arkadaşlarını partiye davet eden Eser Yenenler, herkesi şaşırttı.

30.10.2017 - 08:58
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Eser Yenenler verdiği partide hesap ödetti

Eser Yenerler, tek kişilik gösterisi TBT'de kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarına “Şovdan sonra kimse ayrılmasın. Burada parti vereceğim, çok eğleneceğiz.” dedi.

Partiye aralarında Esra Eron, Merve Boluğur, Gökhan Özoğuz, Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin, Ekin Mert Daymaz, Emre Belözoğlu, ibrahim Büyükak, Nurdan Beşen gibi birçok kişi katıldı.

DAVETLİLER HESABI ÖDEDİ

Ama eğlencenin sonu tam bir şokla bitti. Çünkü davetli olmalarına rağmen herkese hesap geldi. Konuklar dondu kaldı. “Herhalde biri şaka yapıyor. Bu Eser’in daveti değil miydi? Parayı biz niye ödüyoruz? Baştan söyleseydi, yine onu kırmaz, partiye katılırdık.” diye aralarında konuştular. Sonra şaka olmadığını anladılar. Mecburen hesabı ödeyip partiden söylenerek ayrıldılar.

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