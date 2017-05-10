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Eser Yenenler'den açıklama

Kaçamağın olay adamı ve Murat Boz-Aslı Enver ilişkisinin bitmesine neden olan kişi olarak konuşulan Eser Yenenler ilk kez konuştu.

10.05.2017 - 04:02
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Eser Yenenler'den açıklama

Ünlü şarkıcı Murat Boz ve Eser Yenenler'in Bahar-Nihal Candan kardeşler ile yaptığı kaçamağın yankıları gündemden düşmüyor.

Murat Boz ihanet iddialarını kısa bir süre önce yalanlasa da, Aslı Enver henüz suskunluğunu bozmadı.

Eser Yenenler'den açıklama

"O GECE KİMSE KİMSEYİ ALDATMADI"

Konuyla ilgili Eser Yenenler'den açıklama geldi. Yenenler Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: "Aa bu yaştan sonra yuva yıkan kadın gibi oldum. O gece kimse kimseyi aldatmadı. Söylendiği gibi 5 değil, 15 kişiydik. Bir de yuva yıkacak olsam, en yakınımdakilerden başlardım. İbo (İbrahim Büyükak) evlenmek üzere, Oğuz (Oğuzhan Koç) 2. yılı devirdi. Bir de villa kiralık. :)"

Eser Yenenler'den açıklama

Eser Yenenler'den açıklama

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