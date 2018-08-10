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Eşi Ebru Yaşar'ı yine şımarttı

Ebru Yaşar'a düğün gibi doğum günü partisi yapıldı.

Haber Merkezi | 10.08.2018 - 07:41..
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Ebru Yaşar yeni yaşını önceki akşam Kuruçeşme bir mekanda kutladı. Eşi Necat Gülseven’in organize ettiği sürpriz doğum günü partisi için otelin iskele kısmı kapatıldı.

DÜĞÜN GİBİ DOĞUM GÜNÜ

Çiftin yakın dostlarının katıldığı doğum gününde tüm masalar sanatçının sevdiği mum ve çiçeklerle süslendi.

Eşi Ebru Yaşar'ı yine şımarttı

"NECAT'IN VARLIĞI EN BÜYÜK HEDİYE"

Partide eşi, kendisi ve çocuklarının fotoğraflarının olduğu 4 katlı pastayı kesen Yaşar, dilek tuttuktan sonra eşi Necat Gülseven’e sarılarak teşekkür etti. Eşinin doğum günü hediyesini açıklamayan şarkıcı, “Onun varlığı en büyük hediyem” demekle yetindi. Yemek sonrası çift, bara geçerek eğlenceye orada devam etti.

Eşi Ebru Yaşar'ı yine şımarttı

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