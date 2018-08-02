Eşi Hakan Çalhanoğlu'na cevap verdi

Kariyerini Serie A devlerinden Milan'da sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 'Öyle bir şey yaşadım ki, affetmem mümkün değil; boşanıyorum' açıklamasından sonra eşi Sinem Çalhanoğlu da sessizliğini bozdu.

İşte Sinem Çalhanoğlu'nun dün boşanacaklarını açıklayan eşi Hakan Çalhanoğlu'na yanıt olarak sayfasından paylaştığı o mesajı:

"YAPTIĞIN AÇIKLAMA BAŞKA YERLERE ÇEKİLİYOR"

"Sevgili Hakan, saldırmak kendini savunmanın en iyi yoludur derler. Ben de senin gibi (Ne kadar susabildiysen?) suskunluğumu korumak istiyordum. Lakin; yaptığın açıklamada insanları yanlış yerlere, kirli düşüncelere yönlendirmiş olmasaydın keşke. Yapmış olduğun açıklamadan sonra insanlar 'Sinem Hakan'ı aldatmış!', 'Hakan babalık testi yaptırmak istiyor' vs. gibi düşündüler.

"SENİ ASLA ALDATMADIM"

Kısa ve net cevaplıyorum: Seni ne birlikteliğimizde ne de evliliğimizde asla aldatmadım. Bunu herkesten önce sen biliyorsun. Bu hakkında daha fazla durup hesap vermeyeceğim. Kaldı ki benim hakkımda bu zamana kadar '10 defa birlikte oldum ama her seferinde korundum' diye haberler çıkmadı. Veya başkaları ile fotoğraflarım medyada mevcut değildir. Görünen köy kılavuz istemez diyeceğim ama çevremizde bunları inatla, ısrarla görmezden gelenler var. Neyse Allah'a yakın bana uzak olsunlar.

"EVET HAMİLEYİM"

Gebelik konusuna gelince: Evet hamileyim. Biliyorsun artık ikimiz de ebeveyn olmak istiyorduk. Bunun için çocuk sahibi olmaya karar verdik. Hamile olduğumu ayrılma sürecinde öğrendim. Bebeğim başkalarının işlediği günahların bedelini ödeyemeyecek kadar masumdur. Bebek konusunu riskli dönemim geçene kadar açıklamak istemezdim ama mecbur bırakıldım. Bunu sağlayanlara da ayrıca teşekkür ederim. Saygılarımla Sinem"