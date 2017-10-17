Eşinden Tarkan'a doğum günü hediyesi

Tarkan, bugün 45 yaşına bastı. Pop yıldızına 1.5 yıllık eşi Pınar Tevetoğlu’ndan ‘Avrupa Turu’ hediyesi geldi. Pınar Tevetoğlu, Tarkan’ın en sevdiği 3 Avrupa ülkesine 15 günlük gezi organize etti.

Çift önce Almanya’nın başkenti Berlin’e gitti. Buradan Hollanda-Amsterdam’a geçecekler. Son olarak da Güney İtalya kıyılarını gezip İstanbul’a dönecekler.

"TARKAN İSTEDİ"

Pınar Tevetoğlu yakınlarına “Tarkan’a yaz sonunda ‘Doğum gününde ne istersin?’ diye sordum. Uzun bir seyahata gitmek istediğini söyledi. Ben bir aylık gezi organize etmiştim. İşleri nedeniyle erken döneceğiz” dedi.