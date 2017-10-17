taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.474
USD
3,6509
EURO
4,3010
ALTIN
151,76
PETR
57,8000

Eşinden Tarkan'a doğum günü hediyesi

Megastar Tarkan, doğum günü için eşinden uzun bir seyahat ayarlamasını istedi.

17.10.2017 - 07:47
  1. Haberler
  2. Magazin

d

Tarkan, bugün 45 yaşına bastı. Pop yıldızına 1.5 yıllık eşi Pınar Tevetoğlu’ndan ‘Avrupa Turu’ hediyesi geldi. Pınar Tevetoğlu, Tarkan’ın en sevdiği 3 Avrupa ülkesine 15 günlük gezi organize etti.

Çift önce Almanya’nın başkenti Berlin’e gitti. Buradan Hollanda-Amsterdam’a geçecekler. Son olarak da Güney İtalya kıyılarını gezip İstanbul’a dönecekler.

"TARKAN İSTEDİ"

Pınar Tevetoğlu yakınlarına “Tarkan’a yaz sonunda ‘Doğum gününde ne istersin?’ diye sordum. Uzun bir seyahata gitmek istediğini söyledi. Ben bir aylık gezi organize etmiştim. İşleri nedeniyle erken döneceğiz” dedi.

İlginizi Çekebilir
Kylie Minogue: Harika hissediyorum
Aldatılan ünlü kadınlar listesinde yerini alan Kylie Minogue, The Sun gazetesine konuştu.
Nebahat Çehre gençlik sırrını satıyor
Usta oyuncu Nebahat Çehre, cildine uyguladığı özel formüllerden hazırlanan 12 cilt bakım ürününü, kasım ayında piyasaya çıkaracak.
Sinan Çetin ve eşinin romantik anları
Ünlü yönetmen ve yapımcı Sinan Çetin, eşiyle birlikte aşk dolu bir akşam geçirdi.
Emre Altuğ eski eşi ile aynı sahneyi paylaşacak
Emre Altuğ, bugün vereceği konserde sahneye çıkması için eski eşine teklif götürdü. Çağla Şikel teklifi kabul etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Mor La Liga'da ilk golünü attı

Emre Mor La Liga'da ilk golünü attı

13
Genç kız iç çamaşırında uyuşturucu hap ile yakalandı

Genç kız iç çamaşırında uyuşturucu hap ile yakalandı

36
Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

36
DEAŞ'tan Kerkük'e saldırı

DEAŞ'tan Kerkük'e saldırı

70
Meral Akşener, Demirtaş stratejisini örnek alıyor

Meral Akşener, Demirtaş stratejisini örnek alıyor

63
İngiliz Times gazetesinin Kerkük analizi

İngiliz Times gazetesinin Kerkük analizi

6
Fransızların yüzde 38'i otoriter bir hükümet istiyor

Fransızların yüzde 38'i otoriter bir hükümet istiyor

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM