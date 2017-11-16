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Eşini kemerle döven koca: Karım değil mi döverim

Adana'da, çalışmadığı için eşi Aysel B.'ye şiddet uygulayan uyuşturucu bağımlısı Ömer B., tutuklandı.

16.11.2017 - 11:35
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Aysel B., görücü usulü evlendiği Ömer B.'nin bir süre önce uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendi. Evlendikten sonra işsiz kalan Ömer B., uyuşturucu alamayınca, 3 ay önce bir çocuk dünyaya getiren Aysel B.'ye şiddet uygulamaya başladı.

Aysel B. ile Ömer B. arasında 4 gün önce tartışma çıktı. Ömer B., çalışıp para kazanmasını istediği eşi Aysel B.'yi odaya kapatıp, kemerle 2 saat boyunca dövdü. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ayşe B., bir fırsatını bulup, polisi aradı. Ömer B. kaçarken, bebeğiyle birlikte karakola götürülen Aysel B., şikayetçi oldu.

Eşini kemerle döven koca: Karım değil mi döverim

"DÖVDÜĞÜ SIRADA BEBEĞİMİ EMZİRİYORDUM"

Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Aysel B.'nin psikolog eşliğinde ifadesini aldı. Genç kadın, " Ekonomik sıkıntılarımız olduğunu için çalışmasını söyledim. Birden sinirlenip, vurmaya başladı. Birkaç kez vurduktan sonra, belinden kemerini çıkardı. Bu sırada bebeğimi emziriyordum. Ona zarar gelmesin diye arkamı döndüm. Bacaklarıma ve omzuma vurdu, küfür edip öldürmekle tehdit etti. Daha sonra evden ayrıldı. Tekrar gelip yine kemerle vurdu." dedi.

Eşini kemerle döven koca: Karım değil mi döverim

TUTUKLANDI

Olayın ardından Ömer B. hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Polis tarafından yakalan Ömer B. gözaltına alınıp mahkemeye çıkarıldığı sırada, gasetecilere, "Çekin iyi çekin, karım değil mi döverim." diye bağırdı. Ömer B., nöbetçi mahkeme tarafından 'Eşe karşı eziyet etme' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından tutuklandı.

Eşini kemerle döven koca: Karım değil mi döverim

Eşini kemerle döven koca: Karım değil mi döverim

Eşini kemerle döven koca: Karım değil mi döverim

Eşini kemerle döven koca: Karım değil mi döverim

Eşini kemerle döven koca: Karım değil mi döverim

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