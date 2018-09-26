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Eski çalışanından Beyonce'ye taciz davası

Eski bateristi, Beyonce'nin kendisini taciz ettiği, aşağıladığı ve hayatını kontrol altında tutmaya çalıştığı iddiasıyla dava açtı.

Haber Merkezi | 26.09.2018 - 12:28..
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Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce’nin eski bateristi, ünlü yıldızın kendisini aşağıladığı ve taciz ettiği iddialarıyla gündemde.

Beyonce’nin eski bateristi Kimberly Thompson, ünlü şarkıcının birlikte çalıştıkları yıllarda kendisini kısıtladığı ve büyücülük özelliğini kullanarak kendisine tacizde bulunduğu iddialarıyla dava açtı.

Ünlü şarkıcı Beyonce-FOTO GALERİ

Eski çalışanından Beyonce'ye taciz davası

"BENİ KISKANDI"

37 yaşındaki ABD’li şarkıcının müzik grubunda 2006’dan itibaren yedi yıl çalışan bateristi, ünlü yıldızın kendisinin hayatına karıştığını, hem kariyeri hem de aşk ilişkileri açısından kıskançlık yaparak hayatına müdahil olduğunu anlattı.

"MUTLU OLMAMI İSTEMEDİ"

Daily Mail’e konuşan Thompson, “Benim mutluluğumla ilgili her konuya karıştı” diyerek, şimdi açıklama yapmasının amacının, Beyonce ile çalışan benzer konumdaki diğer kişilerin kendi durumundan ilhamla sesini çıkarmasına yol açmak olduğunu söyledi.

“Beyonce ile çalıştığım süre boyunca hep aşağılandım” diyen Thompson, “Tam bir kabustu. Yaptığım her şeyi kontrol etmeye çalışarak beni acımasızca taciz etti” dedi.

Thompson, Beyonce'nin 'cinsel olarak manipüle edilmesine' izin veren büyücülük özelliğini kullandığını iddia ederek, şarkıcının bu yönünü, kendisinin sevgilileriyle samimi anlarını izlemek için 'diğer bedenlere atlayarak' devreye soktuğunu öne sürdü.

Thompson, Beyonce’nin, büyü ile kedisini bile etki altına altığını, bu nedenle kedisinin saldırganlaştığını belirtti.

Eski çalışanından Beyonce'ye taciz davası

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