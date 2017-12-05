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Eski Devlet Başkanı Saakashvili intihar etmeye çalıştı

Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mikhail Saakaşvili, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir çatıya çıkarak intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 12:00..
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Gürcistan Eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de intihar etmeye çalıştı.

Eski Devlet Başkanı Saakashvili intihar etmeye çalıştı

İNTİHAR TEŞEBBÜSÜ

3 yıldır Kiev'de yaşayan eski devlet adamı yaşadığı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Mihail Saakaşvili'nin evine gelen polisler, evin kapısını kırarak içeri girdi, Saakaşvili ise kendini aşağı atma tehditinde bulundu.

POLİS ÇATIDAN İNDİREREK GÖZALTINA ALDI

İçeri giren polis ekipleri, olaya müdahale etti. Ekipler, önce Saakaşvili'yi çatıdan indirerek gözaltına aldı, ardından da dairesini detaylı bir şekilde aradı.

UKRAYNA POLİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Ukrayna polisi konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Saakaşvili suç işlemeye teşebbüs ettirme ve suçu gizleme şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

İki gün önce Saakaşvili Ukraynalıları gösteri yapmaya çağırmış ve büyük bir kalabalık Kiev'de meydanlarda toplanarak gösteri yapmıştı.

Eski Devlet Başkanı Saakashvili intihar etmeye çalıştı

"BENİ KAÇIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Sakaşvili toplanan kalabalığa seslenerek, "Ukrayna halkını koruduğum için beni kaçırmaya çalışıyorlar. Bu olayı gizli yapmak istiyorlardı, ancak işe yaramadı." diye konuştu.

SAAKAŞVİLİ DESTEKÇİLERİYLE POLİSLER ÇATIŞTI

Apartmandan ekip arabasına götürülen Saakaşvili'yi destekçileri de yanlız bırakmadı. Evin önünde toplanan onlarca kişi, Saakaşvili'nin polis merkezine götürülmesini engellemek istedi. Bu sırada polislerle destekçiler çatıştı.

Eski Devlet Başkanı Saakashvili intihar etmeye çalıştı

POROŞENKO İLE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Bölgedeki güvenlik çemberi üst seviyedeki önlemlerle sağlanırken, Saakaşvili'nin Ukrayna Devlet Başkanı Poroshenko ile politik olarak karşı karşıya geldiği ve bu sebepten dolayı bir intihar kararı almış olabileceği tahmin ediliyor.

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