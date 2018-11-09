Eski Ekvador Devlet Başkanı'nın sığınma talebi uzayabilir

Adam kaçırma suçundan yargılanan eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, 2017 yılından beri Belçika’da yaşıyor. Belçika’nın başkenti Brüksel yakınlarında yaşayan Correa’nın ülkesinde adil yargılanmayacağını söyleyerek sığınma talebinde bulunduğu iddia edildi.

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Correa’nın sığınma talebi iddiasıyla ilgili açıklamada bulunan Belçika Mülteciler ve Vatansız Kişiler Genel Komiserliği (CGRA) Sözcüsü Damien Dermaux kendilerinin bireysel davalar hakkında yorum yapmayacağını açıkladı. Ancak Belçika’da bir iltica talebinin ortalama olarak üç ay içinde kararlaştırıldığını, ancak daha uzun da sürebileceğini söyledi.

İADE EDİLMESİNİ TALEP ETMİŞTİ

Eski bir ekonomist olan Correa, 2007 ve 2017 yılları arasında Ekvador’un Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti. Geçtiğimiz Çarşamba günü Ekvador mahkemesi, Rafael Correa’nın iade edilmesini talep etmişti.

Correa, eski bir milletvekili Fernando Balda’nın 2012 yılında Kolombiya’nın başkenti Bogota’da kaçırılma girişimini emretmekle suçlanıyor.