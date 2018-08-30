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Eski elbiseleri kilime dönüştürüyorlar

Geleneklerimizi Yaşatıyoruz projesi kapsamında Bilecik Yaşayan Kent Müzesine davet edilen Yörük kadınlar, eski kıyafetleri nasıl kilim yaptıklarını gösterdi.

AA | 30.08.2018 - 08:59..
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Geleneklerimizi Yaşatıyoruz projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe katılan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, açıklamada, müzede geçmişten izleri sunmaya devam edeceklerini söyledi.

"GEÇMİŞİMİZİN İZLERİNİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞTIK"

Selim Yağcı, genelde giysilerin işi bitince yeniden değerlendirilmediğini belirterek, "Oysa geçmişimizde bu elbiseler makasla kesilerek şekle sokuluyordu ve tekrar dokunup hayatımıza geri sunuluyordu. Sanayileşmenin çok yüksek olduğu günümüzde geçmişimizden izlerle göstermeye çalıştık." görüşlerini aktardı.

Eski elbiseleri kilime dönüştürüyorlar

"DEĞER KAZANDIRMAK İSTEDİK"

Müze sorumlusu Yurdanur Kırlı ise "Pala kilim dokuma" olarak bilinen etkinliğin büyük ilgi gördüğünü dile getirerek,  "Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin Sarıdayı köyünden getirdik tezgahımızı. Maalesef depolara atılmışlardı, yıllardır kullanılmıyordu. Biz de ona sahip çıkalım müzemize getirelim, müzemize bir değer kazandıralım istedik. Aynı zamanda bu kültürü müzemize gelen ziyaretçilerimize anlatalım, gösterelim dedik. Eskiyen, çöpe atılacak kıyafetlerimizin makasla kesilerek yumak haline gelmesi ve bu yumağın da ardından tezgahta kilim haline gelmesini anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Eski elbiseleri kilime dönüştürüyorlar

"BU İŞİ YAPAN KALMADI"

Tezgah başında kilim dokuyup bu serüveni ziyaretçilere anlatan 69 yaşındaki Sevim Coşkun da elbiseleri çöpe atacaklarına değerlendirdiklerini ifade ederek, "Biz eskileri yeniye dönüştürüyoruz. Kumaşları kesip kilim yapıyoruz. Eskiden anneannem yapıyordu. Yapan kalmadı denilebilir. Biz devam etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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