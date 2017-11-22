taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.268
USD
3,9621
EURO
4,6512
ALTIN
163,04
PETR
62,9700

Eski kaymakam Kadir Güntepe hakim karşısına çıktı

Güntepe'nin savunmasında FETÖ ile alakasının olmadığını savunması üzerine, mahkeme başkanı ByLock'ta yapılan görüşmeleri hatırlattı.

22.11.2017 - 07:14
  1. Haberler
  2. Gündem

KADİR

9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen eski Beytüşşebap Kaymakamı ve eski Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

FETÖ İLE BAĞIM YOK DEDİ

Atılı suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Güntepe, Beytüşşebap Kaymakamlığı görevi boyunca terör örgütü PKK ile mücadele ettiğini, FETÖ ile herhangi bir bağının olmadığını öne sürdü.

BYLOCK RAPORU

Mahkeme Başkanı Murat Çolak, sanığın kullandığı şifreli haberleşme programı "ByLock" raporunda, programa 27 Ağustos 2014 tarihinde giriş yaptığını ve 483 kez girdiğini belirtmesi üzerine, sanık Güntepe, "Bylock kullanmadığını" ileri sürerek, beraatini talep etti.

İlginizi Çekebilir
Bülent Eczacıbaşı'ndan eşek eleştirilerine esprili yanıt
İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı, İstanbul Bienali'nde eleştirilere neden olan eşek için 'sucuk yapacaktık' esprisi yaptı.
Cumhurbaşkanı'yla kız çocuğunun gülümseten diyaloğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantsında sert mesajlar verirken bir çocuğun "Tayyip Dede" seslenişine kayıtsız kalmadı.
Leyla Zana'nın vekiliğinin düşürülmesi istendi
TBMM Karma Komisyonu HDP'li Leyla Zana'nın vekilliğinin düşürülmesini istedi.
Adil Öksüz hakkında iade talepnamesi hazırlandı
'FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı' olan Adil Öksüz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iade talepnamesi hazırlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş'ın yıldızlarından Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi

Beşiktaş'ın yıldızlarından Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi

28
İnternette yaptıklarınız kayıt ediliyor

İnternette yaptıklarınız kayıt ediliyor

26
Niğde'nin iki beldesi için kar tatili kararı geldi

Niğde'nin iki beldesi için kar tatili kararı geldi

9
Şehit Binbaşının eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı

Şehit Binbaşının eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı

12
HDP Bahçelievler İlçe Başkanı tutuklandı

HDP Bahçelievler İlçe Başkanı tutuklandı

10
Ağaçlara çarpan araç parçalandı: 5 yaralı

Ağaçlara çarpan araç parçalandı: 5 yaralı

4
Hariri Lübnan'a döndü

Hariri Lübnan'a döndü

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM