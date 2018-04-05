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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 05.04.2018 - 15:15..
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşeli Kampüsü, Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan B, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çaylak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı

GÖZALTINDA

Şüphelinin polis tarafından yakalandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi.

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerlerindeki şoku uzun süre atamadı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı

REKTÖRDEN AÇIKLAMA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Fatih bey varmış, onu vurmuş. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip ekmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımız sağ olsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun.” dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı VİDEO

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı

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