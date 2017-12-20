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Eskişehir'de DEAŞ operasyonu

Operasyonda Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

AA | 20.12.2017 - 09:46..
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Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 10 yabancı uyruklu yakalandı.

ESKİŞEHİR'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, kent merkezinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen Iraklı 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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