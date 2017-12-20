Eskişehir'de DEAŞ operasyonu

Muş'ta, 1994'te aynı aşirete mensup iki aile arasında çıkan ve 11 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle hakkında 36 yıl hapis cezası kesinleşen Remzi Sağın, 23 yıl sonra yakalandı.

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Sigarayla ünlenen Alman öldü

40 yıldır kaldığı dairede sigara içtiği için ev sahibiyle mahkemelik olan ve kiracı haklarının yüzü olarak ünlenen Friedhelm Adolfs, ani kalp durması nedeniyle öldü.