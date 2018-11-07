Eskişehir'de raf ömrü 3 ay olan ekmek üretildi

Türkiye’nin dört bir yanından gelen yöresel ürünler ‘Engelsiz Anadolu Günleri’nde vatandaşlara sunuluyor. Panayır alanında baldan kuru yemişe, hediyelik eşyadan kahveye kadar pek çok ürün ilgi görüyor. Fuarın en dikkat çeken standı ise Trabzon ekmeğinin satıldığı yer oldu.

Mısır unu, peynir, tereyağı gibi doğal ürünler satılan stantta bulunan tam 8 kiloluk dev ekmekler normal ekmeğin tam 40 katı ağırlığında. Raf ömrü 3 ay olan ekmeğin raf ömrü de 3 ay olarak belirtiliyor. Dev ekmeklerin hamuru 8 saat mayalandıktan sonra 8 saatte de pişiriliyor.

ODUN FIRININDA 8 SAATTE PİŞİYOR"

Ekmekle ilgili bilgilendirmelerde bulunan stant sorumlusu Bahar Demir, “Trabzon’dan geliyor ekmeklerimiz. 3 ay ömrü var. Buzdolabında kaldığı sürece bu ekmeğe hiçbir şey olmaz. Uzun vadeli bir ekmek. Diğer ekmeklere göre bundan bir dilim yiyorsun seni tok tutan bir ekmek. Ağırlığı 8 kilogramdır. 40 ekmek bir arada böyledir. Kısık ateşte, odun fırınında 8 saatte pişiyor ve 3 ay ömrü var.” dedi.

TADI DA GÜZEL

Daha önce hiç böyle bir ekmek görmediklerini ifade eden vatandaşlar da tadının gayet güzel olduğunu ve kendilerine ilginç geldiğini belirtti. Engelliler adına düzenlenen fuar, 11 Kasım tarihine kadar açık kalacak.