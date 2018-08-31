Etkin Ünal: Şimdilik arkadaşız

Tatil için Çeşme’de bulunan Etkin Ünal, önceki gün adının Tufan İrfan olduğu öğrenilen genç bir erkekle Çeşme Devlet Hastanesi’ne gitti.

Yaklaşık bir saat sonra yine İrfan ile birlikte hastaneden ayrılan Ünal, bu arkadaşlıkla ilgili soruya yanıt verdi.

"İLERİDE NE OLUR BİLMEM"

Ünal, “Arkadaşım rahatsızlanmıştı, ben de onu hastaneye getirdim. Kendisi şimdilik arkadaşım ama ileride ne olur bilemem, bir şey diyemem. Böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyorum, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Fotoğrafları da açıkçası merak ettim.” dedi.