taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7083
Euro
7.8566
Altın
1204.585
Borsa
93280.71

Etkin Ünal: Şimdilik arkadaşız

Tugay Kerimoğlu ile 25 yıllık evliliğini noktalayarak herkesi şaşırtan Etkin Ünal, genç bir erkekle görüntülendi.

Haber Merkezi | 31.08.2018 - 06:43..
  1. Haberler
  2. Magazin

Tatil için Çeşme’de bulunan Etkin Ünal, önceki gün adının Tufan İrfan olduğu öğrenilen genç bir erkekle Çeşme Devlet Hastanesi’ne gitti.

Yaklaşık bir saat sonra yine İrfan ile birlikte hastaneden ayrılan Ünal, bu arkadaşlıkla ilgili soruya yanıt verdi.

"İLERİDE NE OLUR BİLMEM"

Ünal, “Arkadaşım rahatsızlanmıştı, ben de onu hastaneye getirdim. Kendisi şimdilik arkadaşım ama ileride ne olur bilemem, bir şey diyemem. Böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyorum, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Fotoğrafları da açıkçası merak ettim.” dedi.

Etkin Ünal: Şimdilik arkadaşız

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YKS tercih sonuçları açıklandı

YKS tercih sonuçları açıklandı

68
Türkiye'ye savaş suçu uyarısı

Türkiye'ye savaş suçu uyarısı

48
UEFA'daki muhtemel rakipler belli oldu.

UEFA'daki muhtemel rakipler belli oldu.

42
Şenol Güneş'in aklında milli takım var

Şenol Güneş'in aklında milli takım var

32
Didem Arslan gözyaşlarıyla program yaptı

Didem Arslan gözyaşlarıyla program yaptı

40
Didem Soydan İdil Fırat'ın kına gecesiyle dalga geçti

Didem Soydan İdil Fırat'ın kına gecesiyle dalga geçti

11
İdo Tatlıses: Benim adım İdo

İdo Tatlıses: Benim adım İdo

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM