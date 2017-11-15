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Euro yeni rekor kırdı, dolar rekor düzeye yaklaştı

ABD'de faiz artışına ilişkin beklentiler ve Türkiye'de enflasyonun yüksek düzeyini korumasıyla dolar 3.90'a, euro 4.60'a çıktı.

15.11.2017 - 08:48
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Euro yeni rekor kırdı, dolar rekor düzeye yaklaştı

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ABD para birimi geçen hafta yükseldiği 3.90 lira düzeyinden, yeni haftaya 3.86 - 3.87 lira aralığına çekilerek başladıktan sonra yeniden tırmanışa geçti.  Dolar bu yıl 12 Ocak günü 3.9422 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı.

Küresel piyasalarda dün gece 3.9002 lirayı gören dolar yeni günde 3.88 - 3.89 lira aralığına, euro da 4.6005 lira ile yeni rekor düzeye tırmandıktan sonra 4.58 - 4.59 lira aralığına döndü.

BORSA YÜKSELİŞE DEVAM ETTİ

Borsa İstanbul Endeksi de (BIST 100), dövizdeki tırmanışa karşın yükselişini sürdürdü ve dünkü işlemleri yüzde 1.18 artışla 110 bin 148 puandan kapattı.

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