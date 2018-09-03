Euromos'ta UNESCO için kollar sıvandı

Selimiye Mahallesi sınırları içinde yer alan ve MÖ 2'nci Yüzyılda inşa edilen Zeus Lepsynos Tapınağı'nın da içinde bulunduğu Euromos Antik Kenti'nde kazı devam ediyor.

EN İYİ KORUNAN TAPINAKLARDAN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl, antik kentteki özellikle Zeus Tapınağı'nın Anadolu'nun en iyi korunan tapınaklarından biri olduğunu, tapınaktaki 17 sütundan 16'sının üst kirişleriyle hala ayakta olduğunu söyledi.

ANADOLU'NUN EN ŞANLI ANTİK KENTİ

Tapınağın mimari elemanlarını belgelemeye yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Abuzer Kızıl, öncelikle yerdeki blokları kaldırarak ciddi bir restorasyon gerçekleştirmeyi ve tapınağı eski ihtişamlı günlerine geri döndürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Euromos'un konumu itibarıyla Anadolu'nun en şanslı antik kentleri arasında yer aldığını aktaran Kızıl, buranın Karya Krallığı'nın önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

"MUHTEŞEM BİR TAPINAK"

Abuzer Kızıl, Euromos Anik Kenti ve Zeus Tapınağı'nın arkeolojik ve bilimsel anlamda önem taşıdığını vurgulayarak, "Euromos denilince Roma Dönemine tarihlenen kentteki devasa ve muhteşem bir tapınak akla geliyor. Burası Anadolu'nun en iyi korunmuş Roma Dönemi tapınaklarından bir tanesi. Çünkü tapınağa ait mimari elemanların pek çoğu mevcut." dedi.



