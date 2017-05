Eurovision'da finale kalan ülkeler

Geçen yıl Kırım Tatarı kökenli sanatçı Jamala'nın 1944 yılında Sovyet makamlarının Kıtım Tatarları'nı Orta Asya'ya sürmesi konusunu işleyen şarkısının birinci olması nedeniyle Eurovision'a bu yıl, Ukrayna ev sahipliği yapıyor.

İKİNCİ YARI FİNAL 13 MAYIS'TA

Eurovision'un ikinci yarı finali yarın yakşam, finali ise, 13 Mayıs akşamı düzenlenecek.

Finale kalmaya hak kazanan ilk on ülke, gruplar ve şarkıları, şöyle:

1- Moldova: Suntroke Project – Hey Mamma, 2- Azerbaycan: Diana Hacıyeva – Skeletons, 3: Yunanistan: Demi – This is Love 4- İsveç: Robin Bengston – I can't go on, 5- Portekiz: Salvador Sobral – Amar Pelos Dois, 6- Polonya: Kayas Mos – Flashlight, 7- Ermenistan: Artsvik – Fly With Me: 8- Avustralya: İsaiah – Don't Come Easy, 9- Kıbrıs Rum Kesimi: Hovig – Gravity: 10. Belçika: Blanche – City Lights.