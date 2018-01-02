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Everest'e yalnız tırmanmak yasaklandı

Dünya'nın zirvesi kabul edilen ve 8 bin 848 metre yükseklikteki Everest Dağı'na artık tek başına tırmanılamayacak.

AA | 02.01.2018 - 15:56..
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Nepal, dünyanın zirvesi kabul edilen Everest'e tek başına tırmanan dağcılara yasak getirdi.

GEREKÇE KAZA SAYISINI AZALTMAK

Kyodo ajansı, Nepal'in, kaza sayısını azaltmak için dağcılık mevsiminin ilkbaharda başlamasıyla Everest dahil ülkedeki dağlara yalnız başına tırmanmayı yasakladığını duyurdu.

İKİ UZVU EKSİK OLANLAR DAĞA ÇIKAMAYACAK

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemelere göre, görme engelliler ve iki uzvu eksik olanlar dağlara tırmanamayacak.

Everest'e yalnız tırmanmak yasaklandı VİDEO

Everest'e yalnız tırmanmak yasaklandı

DAĞCILAR YASAĞI BEĞENMEDİ

Yeni kurallar, güvenliği sağlamanın yanısıra Şerpa kılavuzlarının istihdamını artırmayı amaçlıyor. Yasak, bazı profesyonel dağcıların ve fiziksel engellilerin eleştirisine neden oldu.

EVEREST'TE 200'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

8 bin 848 metre yükseklikteki Everest'te 1920'den bu yana 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

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