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Evini hayvanat bahçesine çeviren Fransız

Fransa'nın Couëron bölgesinde, Philippe Gillet isimli bir adam evini adeta hayvanat bahçesine çevirdi. 500 hayvan ile yaşamını sürdüren adamın evinde ördekten timsaha her çeşit hayvan bulunuyor.

Haber Merkezi | 04.09.2018 - 10:37..
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Fransa'nın Couëron bölgesinde yaşayan Philippe Gillet isimli adam büyük bir hayvansever. Onun hayvan sevgisi evini hayvanat bahçesine çevirmekten alıkoymadı. Timsahtan ördeğe, tarantuladan yılana her çeşit hayvana ev sahipliği yapan Gillet, hayvanları ile adeta bir dost ilişkisi yaşıyor.

Evini hayvanat bahçesine çeviren Fransız

SÜRÜNGENLER İLE SARMAŞ DOLAŞ

Yıllardır hayvanlar ile yakın arkadaş olan Gillet 1996 yılından bu yana evini hayvanlar için bir barınak gibi kullanıyor. Barınaktan öte onlara bir ev olan olan Couëron'daki evde hayvanlardan ziyade Gillet misafir gibi yaşıyor.

Evini hayvanat bahçesine çeviren Fransız

Özellikle sürüngenlerle büyük bir dostluk içinde olan Fransız hayvansever, timsahlara sarılıyor, öpüyor, yılanlarla oynuyor. Adamın sevgisine timsahlar da görlmemiş bir şekilde karşılık veriyor.

Evini hayvanat bahçesine çeviren Fransız - VİDEO


ÖLÜMCÜL YILANLAR

Timsahlarla sarmaş dolaş olan Gillet'in arkadaşlığı bununla da sınırlı değil. Evinde onlarca çeşit zehirli yılana ev sahipliği yapan Gillet, onlarla da korkusuzca arkadaşlık kuruyor. Yılanı yuvasından çıkartarak eline alan adam, onunla oyunlar oynuyor.

Evini hayvanat bahçesine çeviren Fransız

En güvenli ortamlarda dahi yılanı görmeye bile tahammül edemeyen insanlar, Gillet'in bu hareketlerine karşı "delilik" yorumunu yapıyor.

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