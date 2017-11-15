Evlenecek çiftlere SMA testi uygulanacak

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Yerli lokomotif için çalışmalar başladı

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Mağazadaki müziğe kendini kaptıran teyze

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1 Ayla’nın kahramanı Süleyman Dilbirliği’nden kötü haber “Ayla” filminde Türkiye’yi gözyaşına boğan ve büyük bir sevgi örneği olan Astsubay Süleyman Dilbirliği’nden kötü haber geldi.

2 Şırnak'ta 4 PKK'lı öldürüldü Şırnak'ta saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 4 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.

3 Çin meteoroloji uydusu fırlattı Çin'in fırlattığı "Fıngyün-3D" adlı meteoroloji uydusu, uzaktan algılama ve atmosferden 3 boyutlu görüntü elde etmek için kullanılacak.

4 Erkan Petekkaya'nın zor anları Bileği iki yerden kırılan Erkan Petekkaya, önceki gün doktor kontrolüne giderken görüntülendi.

5 Ersun Yanal’ın yeni eşi, eski eşine tazminat ödeyecek Ersun Yanal’ın eski eşi Şenay Yanal, “Yuvamı yıktı” diyerek yeni eş İren Ağan’a açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

6 Bülent Ersoy ile Lerzan Mutlu arasında gerilim artıyor Bülent Ersoy'un Oya Aydoğan'ın ölümüyle ilgili yaptığı açıklamalar başına dert oldu.