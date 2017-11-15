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Evlenecek çiftlere SMA testi uygulanacak

Sağlık Bakanlığı, SMA hastalığının önüne geçebilmek için yeni bir çalışma başlatacak.

15.11.2017 - 08:06
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Sağlık Bakanlığı, SMA hastalığıyla mücadelede yeni bir adım atıyor. Artık çiftler, evlenmeden önce SMA tarama testine girecek.

Evlenecek çiftlere SMA testi uygulanacak

EVLİLİK ÖNCESİ TEST İLE SAĞLIKLI ÇOCUK SAHİBİ OLMA PROGRAMINA TEŞVİK

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Taramaya alma çalışmasını başlattık. Çiftlerin sağlıklı çocuk sahibi olmalarını sağlayacağız. Güney bölgelerinde görülen hastalıktır. Evlilik öncesinde SMA tarama programını başlatacağız. Amaç evlilik öncesi riskli bireylerin tespit edilerek tedavi edilmesiyle SMA’lı çocuk doğumunun önüne geçmek. Talasemi taraması gibi. Çiftlerden birinde taşıyıcı olma vasfı çıkmazsa diğerinde çalışmaya gerek yok. İki taraf taşıyorsa hastalığın çocuklara geçme ihtimali yüksek. Birinde çıktı, öbüründe de çıktı, kendilerine söylenecek. Sizlerin sağlıklı çocuk sahibi olma programına girmeniz gerekir diyeceğiz.” dedi.

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