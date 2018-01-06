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Evli sevgilisiyle birlikte eski nişanlısının evini soydu

Bursa’da evli sevgilisiyle birlikte plan yapıp, eski nişanlısının evinden 90 bin liralık ziynet eşyası çaldı. İki aşık, kamera görüntülerinden yakalandı.

İHA | 06.01.2018 - 14:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda, eski nişanlısını arayan 1 çocuk annesi Ceyda Ç. (28), moralinin bozuk olduğunu ve evine gelmek istediğini söyledi. O.Y. (28), eski nişanlısının bu teklifini kabul etti.

Eve giden Ceyda Ç., birlikte olduğu evli ve 2 çocuk babası yeni sevgilisi Bülent B.’yi arayarak, kapıyı açık bıraktığını söyledi. Bu sırada Ceyda Ç., O.Y.’yi konuşmak için balkona çıkarttı. O arada eve giren Bülent B, Ceyda Ç.’nin tarif ettiği yerden 90 bin liralık altını alarak ayrıldı.

Evli sevgilisiyle birlikte eski nişanlısının evini soydu

ÇALDIKLARI PARAYLA TEK TAŞ YÜZÜK ALIP TATİLE ÇIKTILAR

Olaydan birkaç gün sonra Bülent B., çaldığı altınları bozdurarak sevgilisi Ceyda Ç.’ye 5 bin liralık tektaş yüzük aldı. Daha sonra çift, plan yapıp çaldıkları paralarla birlikte tatile çıkarak 60 bin lirasını harcadı.

ÇILGIN SEVGİLİLER TUTUKLANDI

Eski nişanlının şikayeti üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık yapan sevgilileri yakaladı. Sevgililerin üzerinden 10 bin, hesaplarından da 20 bin lira çıktı. Ekipler tarafından ifadesi alınan çift sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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