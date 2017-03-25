Evlilik hazırlıklarının maliyeti 50 bin lirayı buluyor

Bahar aylarının gelmesi ve düğün sezonunun yaklaşmasıyla hazırlık ve koşuşturma süreci başlarken hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, gelinlikten damatlığa, davetiyeden nikah şekerine, düğün salonundan ikram edilecek kurabiyeye kadar birçok karar sürecinden geçiyor.

DÜĞÜN MASRAFI EN AZ 50 BİN LİRAYI BULABİLİYOR

Çiftlerin hayatlarını birleştirmek için yaptıkları düğün töreni, bu törende giydikleri damatlık ve gelinlik, davetiye, nikah şekeri ve yüzükler en az 4 bin 700 TL tutuyor.

Söz konusu rakam düğünün yapıldığı mekana, burada verilen ikramlara, gelinlik, damatlık ve takı fiyatlarına göre 50 bin lirayı bulabiliyor.

GEÇEN YIL 594 BİN KİŞİ 'EVET' DEDİ

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl 594 bin 493 kişi dünyaevine girdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bahar aylarında "evet" diyen çiftlerin sayısının Ramazan ayına kadar giderek artması, Ramazan Bayramının ardından da evliliğe mola veren çiftlerin sayısının tekrar artış göstermesi bekleniyor.

Düğün sezonunda hazırlıklar için çiftlerin koşuşturması devam ediyor. Gelinlikten damatlığa, davetiyeden nikah şekerine, düğün salonundan pasta ve fotoğrafçıya kadar pek çok şey çiftlerin ihtiyaçları arasında bulunuyor.

GELİNLİK VE DAMATLIKLARDA ÇEŞİT BAŞ DÖNDÜRÜYOR

"Her genç kızın rüyasıdır" denilen gelinliklerin model, güpür, taş, kumaş özelliklerindeki çeşitlilik baş döndürüyor. Tam hayalindeki gelinliği bulamayan gelin adayları, gelinlikleri diktirmeyi tercih ediyor. Hazır gelinliklerin fiyatı bin liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkarken, geline özel dikilen gelinliklerin fiyatı 3 bin ila 12 bin lira arasında değişiyor.

Gelin adayları hazır olan ya da kendine özel diktirerek gelinlik kiralayabiliyor. Bunu da gelinlik fiyatından 500-600 lira az ödeyerek yapabiliyor. Gelin adaylarının kına gecesinde giydiği klasik bindallılar 200 lira ila 1000 lira arasında satışa sunulurken, Osmanlı motifleriyle işlenmiş kaftanlı bindallıların fiyatları 2 bin 500 lirayı bulabiliyor.

Kiralık bindallılara, kiralık gelinliklerin aksine daha uygun fiyatlarla ulaşılabiliyor. Damatlıklar, modeli, markası, kumaşın kalitesi, takım elbise ya da smokin olmasına göre fiyatlarda değişiklik gösteriyor. 300 liradan başlayan takım elbise fiyatları 5 bin lirayı buluyor. 2 bin liradan başlayan smokin fiyatları ise 12 bin liraya kadar çıkmakta.

100 DAVETİYE 75-900 LİRA, NİKAH ŞEKERİ 100-1100 LİRA





Diğer ürünlerde olduğu gibi davetiye ve nikah şekerinde de birçok çeşit bulunuyor. Davetiyelerde inci ya da renkli taşlardan eklenmesi, lazer kesim yapılması, püskül ve baskı kalitesine kadar birçok ayrıntı fiyat belirleyici oluyor.

100 davetiyenin fiyatı ise 75 lira ila 900 lira arasında değişiklik gösteriyor. Teknolojinin gelişmesi ve internet kullanımının artmasının ardından online olarak da davetiye siparişi verilebiliyor.

Nikah şekerlerinin ise tanesi 1 ila 11 lira arasında satışa sunuluyor. Nikah şekerleri arasında da farklı seçenekler bulunuyor. İçinde kolonya bulunan süs 10 liradan satılırken, çiçeklerle süslenmiş vosvos 7-8 liradan alınabiliyor.

ALYANSIN ÇİFTİ 400 LİRA, KÜPENİN ÇİFTİ 200 LİRADAN BAŞLIYOR

Düğün hazırlık sürecinde aşağı yukarı herkesin yolunun düştüğü Kapalıçarşı'da da hareketlilik başladı. Mart ayında önceki aylara göre altın ve takı satışlarında yüzde 20-25 civarı artışın yaşandığı Kapalıçarşı'da alyansların çifti ortalama 400 liradan başlarken, bu rakam 3 bin-3 bin 500 liraya kadar çıkabiliyor. En çok 800 ila bin 500 lira arasındaki alyanslar tercih ediliyor.

Küpelerin çiftinin 200-250 liradan başlayıp 800 liraya kadar çıktığı Kapalıçarşı'da en çok tercih edilen küpelerin fiyatları ise 400-500 TL civarında değişmekte. Gelin adayları için alınan bilekliklerde ise en düşük rakam 200-250 lira. Söz konusu rakam bilekliklerde 4 bin liraya kadar çıkarken en çok bin ila 2 bin lira arası fiyat tercih ediliyor. Minimum 500 liradan başlayan kolye fiyatları da 5-6 bin liraya kadar çıkıyor.

EN DÜŞÜK DÜĞÜN SALONU PAKETİ 2500 LİRA





İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Ümit Yaşar Demir, Türkiye genelinde her yıl 600 bine yakın çiftin dünyaevine girdiğini belirterek, her 6 düğünden birinin İstanbul'da gerçekleştiğini söyledi.

İstanbul'un evlilik sayısının fazlalığıyla dikkati çektiğini dile getiren Demir, Türkiye genelinde son 5 yılda 2 milyon 999 bin 350 çiftin hayatını birleştirdiğini, bu çiftlerden 553 bin 911'inin ise İstanbul'da dünya evine girdiğini aktardı. Demir, İstanbul'da düğün yapılabilecek düğün salonu ve otellerin toplam sayısının 3 bin 500'ü bulduğunu, bunlardan bin 500'ünün odaya üye olduğunu bildirdi.

İstanbul'da düğün salonu fiyatlarının düğünün yapıldığı tarihe, düğüne katılan kişi sayısına, orada yapılan ikrama göre değiştiğini dile getiren Demir, hafta içi ile hafta sonunun, yaz ile kış mevsiminin, kuru pasta ile yemek ikramlarının fiyatlarının ayrı olduğunu anlattı.

İstanbul'da düğün salonu fiyatlarının 2 bin 500 TL'den başladığını dile getiren Demir, "Bu rakam en düşük paket için belirlenen rakam. Kuru pasta-meyve suyunun ikram edildiği, düğün pastasının, müziğin içinde olduğu, fotoğraf ve video çekiminin yapıldığı bir evlilik için en düşük 2 bin 500 lira alınıyor düğün salonunda." dedi. Bu rakamın ortalama 200 misafirin katıldığı düğünler için belirlendiğini ifade eden Demir, fiyatın kişi sayısına göre 9 bine kadar çıkabildiğini söyledi.

YEMEKLİ DÜĞÜNLER KİŞİ BAŞI 35 LİRADAN BAŞLIYOR





Demir, yemekli düğünlerin ise çok daha yüksek rakamlara karşılık geldiğini belirterek, yemekli düğünlerde kişi başı ücretin 35 liradan başladığını anlattı.

Bu fiyatın 65 TL'ye kadar çıktığını dile getiren Demir, "700 kişilik bir düğün ortalama 50 TL'lik fiyattan 35 bin lira yapar. Fiyatlar mekana göre çok daha yükseklere çıkabilir. Lüks otellerde lüks konseptle evlilikler çok daha ciddi rakamlar harcanarak yapılır." diye konuştu. Demir, düğün salonlarında KDV'nin yüzde 18 olduğunu kaydederek, mobilyada KDV'nin yüzde 8'e düşürüldüğünü, küçük ev aletlerinde ÖTV'nin sıfırlandığını anımsattı.

İSTDO Başkanı Demir, "Bu KDV indirimleri ve ÖTV'nin sıfırlanmasıyla düğün salonları için ciddi talep gelmeye başladı. Düğün salonlarından alınan KDV de yüzde 8'e düşürülürse gençlere çok daha büyük kolaylık olur." ifadelerini kullandı.