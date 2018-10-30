Ezgi Mola'nın yeni sevgilisi işletmeci

Ezgi Mola, uzun zamandır aradığı kalbinin prensini sonunda buldu. 35 yaşındaki oyuncu, magazin kulislerinde konuşulanlara göre gönlünü işletmeci Mustafa Aksakallı'ya kaptırdı.

İddiaya göre çok yakın iki arkadaş olan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın dostluğu kısa süre önce aşka dönüştü. Ünlü oyuncu nazardan korktuğu için ilişkisini şimdilik gizli tutmak istiyor.

"EVLİ BARKLI İNSANLA İŞİM OLMAZ"

Bu arada Ezgi Mola'nın adı, geçtiğimiz günlerde ses teknisyeni Levent İntepe ile anılmıştı. Oyuncu da "Evli barklı insanla ne işim olur? Allah korusun" diyerek aşk iddiasını yalanlamıştı.