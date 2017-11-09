Facebook çıplak fotoğraflarınızı depolamak istiyor

Kullanıcılardan çıplak fotoğraflarının başka kişilerce sosyal medyaya yüklenmesinin önüne geçmek isteyen Facebook, bu fotoğrafları bir kereye mahsus olmak üzere Facebook havuzuna göndermelerini teklif ediyor.

DİJİTAL İZLERİ DEPOLANACAK

Gönderilecek bu fotoğraflar Facebook havuzunda tutulacak. Dijital izleri depolanacak olan bu fotoğraflar ikinci kez Facebook’a yüklenemeyecek.

İNTİKAM PAYLAŞIMLARI

Söz konusu proje ile daha önce ilişki yaşamış olan kişilerin birbirlerinin özel fotoğraflarını intikam almak için sosyal medyaya yüklenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Projenin pilot uygulaması ilk olarak Avustralya’da hükümete bağlı güvenlik biriminin de desteğiyle hayata geçiriliyor. Yeni yazılımla daha önce gönderilen ve dijital izleri depolanmış olan çıplak fotoğraflar Facebook, Instagram ve Messenger uygulamasına yüklenemeyecek.