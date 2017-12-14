Facebook Messenger'da yeni özellik

Temel olarak Facebook’un mevcut artırılmış gerçeklik teknolojisinin bulunduğu bu araçta kullanıcılar, selfie'lerinde yüzlerine farklı filtre ve maskeler ekleyebilecek.

BİLGİSAYARDAKİ EFEKTLER EKLENEBİLECEK

Bu sayede Messenger’ı daha interaktif bir platform haline getirmeyi düşünen Facebook, akıllı telefonlarda gelişimini sürdüren bilgisayar vizyonu efektlerinden yararlanmayı düşünüyor.

AMAÇ SNAPCHAT KULLANICILARINI ÇEKMEK

Kullanıcılarına Messenger’ı daha eğlenceli ve fonksiyonel hale getirmeyi amaçlayan Facebook, bu hamleyle Snapchat ile olan rekabetini sürdüreceğini düşünüyor.

Bununla birlikte Snapchat’i kullanan genç kitlenin bir kısmını da elde etmeyi hedefliyor.

Facebook, bununla birlikte AR Studio isimli artırılmış gerçeklik platformunun beta sürümünün de geliştiricilere açıldığını da duyurdu.