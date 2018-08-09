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Facebook'tan deprem sonrası mesaj hatası

Facebook, Endonezya'nın Lombok adasında Pazar günü 130'dan fazla kişinin öldüğü deprem sonrasındaki mesajlarda yanlışlıkla kutlama balonları ve konfeti uçurdu.

Haber Merkezi | 09.08.2018 - 05:18..
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Yanlışlık, Endonezce'de "selamat" (selamet) kelimesinin hem "esenlik - güvendeyim" hem de "tebrikler" anlamına gelmesinden kaynaklandı.

Kullanıcıların mesajlarında bu kelime geçince, otomatik olarak balonlar ve konfeti uçtu.

Facebook bir süre sonra yanlışlığı fark edip, Endonezya'da balonlu kutlama özelliğini devre dışı bıraktı. Şirket, "bu talihsiz hatadan dolayı üzüntü duyduğunu" açıkladı

131 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Endonezyalı yetkililer, 131 kişinin öldüğü 6.9 büyüklüğündeki depremde on binlerce evin yıkıldığını, 156 bin kişinin evsiz kaldığını açıkladı.

Depremde ev, okul ve camilerin enkazı altında kalanları kurtarmak için çabalar sürüyor. Ancak dağlık bölgede yolların ve köprülerin zarar görmesi nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Yetkililer, daha fazla sağlık personeli yardım malzemesine ihtiyaç duyduklarını söylüyor.

Lombok açıklarındaki Gili adasında tüm turistler tahliye edildi.

Facebook'tan deprem sonrası mesaj hatası

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