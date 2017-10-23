Facebook'un hatalı tercümesi güvenlik alarmı verdirdi

İsrail polisinin geçtiğimiz hafta Filistinli bir adamı, Facebook paylaşımının hatalı tercüme edilmesi sonucu gözaltına aldığını açıkladı.. Sosyal medya hesabından Arapça "günaydın" yazan bir kişinin, bu paylaşımının İbranice'ye, "saldır onlara" ifadesiyle tercüme edildiği belirtildi.

FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

İsmi açıklanmayan adam, söz konusu paylaşımında, kendisini bir buldozerin yanında gösteren bir fotoğraf da kullandı. Ülke medyasına konuşan polis yetkilileri, olayı doğrulayarak, inşaat çalışanı olan adamın hata farkedildikten sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

İsrail'de yayımlanan The Times gazetesi, günlük Arapça'da yer alan "herkese günaydın" ifadesi ile "onlara zarar verin" ifadesi arasında yalnızca bir harf farkının bulunduğunu aktardı. Arapça bilmeyen polis memurlarının, Facebook'un otomatik çeviri hizmeti ile söz konusu paylaşımı çevirdiği de bildirildi.