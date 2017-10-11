Fadik Sevin Atasoy yogayı anlattı

Başarılı oyuncu Fadik Sevin Atasoy, önceki gün yogaseverlerle buluştu. ‘Bedenimizin Simyası’ (Inner Alchemia) isimli çalışma biçimini katılımcılarla paylaşan Atasoy, sağlıklı ve dengeli bir yaşam için yoganın muhteşem bir yol olduğunu söyledi.

"AKORU DOĞRU YAPMAK LAZIM"

Oyuncu, “Yoga başarılı oyuncuların hayatlarında temel bir disiplin olarak da yer alıyor. Beden bir oyuncunun en önemli enstrümanı, nefes yol haritası, zihin ise bir karakter yaratmadaki kaynağıdır. Bu üç mücevher disiplin içinde doğru uyumlandırılmazsa akordu doğru yapılmamış bir müzik aleti gibi yanlış notadan çalarız” şeklinde konuştu.