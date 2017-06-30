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Fahriye Evcen 3 gelinlik giydi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit dün gece muhteşem bir düğünle dünya evine girdi.

30.06.2017 - 08:54
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Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile güzel oyuncu Fahriye Evcen dün dünya evine girdi. Fahriye'nin davetlilerin karşısına ilk çıktığı gelinliği Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu ile evlendiğinde giydiği gelinliğine çok benzetildi. Güzel oyuncu ilerleyen saatlerde 2 tane daha gelinlik giydi.

3 GELİNLİK GİYDİ

Fahriye Evcen, Burak Özçivit ile nikah kıyılırken, Neslihan Atagül'ün gelinliğine benzer bir gelinlik giydi. Daha sonra saten gelinlik giyen Evcen en sonda da başka bir modelle davetlilerin karşısına çıktı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlendi

Fahriye Evcen 3 gelinlik giydi

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