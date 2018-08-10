Fahriye Evcen: Biz iyiyiz

Babası Ramazan Evcen’in rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Fahriye Evcen, bu durumu atlattıklarını belirtti. Bir süredir mide kanseri tedavisi gören babasının iyi olduğunu belirten Evcen, “Başarılı bir ameliyat geçirdi. O da iyi, biz de iyiyiz” dedi.

"PSİKOLOJİK DESTEĞE GEREK YOK"

Tükenmişlik sendromu sebebiyle psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Burak Özçivit ise bu söylentileri yalanladı. Psikolojik desteğe ihtiyaç duymadığını ifade eden Özçivit, eşini göstererek “Hep birlikteyiz. Sevdiklerimiz yetiyor” dedi. “Kardeşim Benim 2” ve “Can Feda” filmlerinde beklediği başarıyı elde edemeyen oyuncu, “Yeni film yapacak mısınız?” sorusunu ise “Devam devam” şeklinde yanıtladı.